Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

2 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin ve Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptıkları çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, 735 gram esrar, 23 adet extacy uyuşturucu hap, 115 adet captagon uyuşturucu hap, 27 gram bonzai, 5 kök kenevir, 1.26 gram eroin, 1 adet Iyrica hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 7 kişi gözaltına alınırken, operasyonlarda 2 aranan şahıs da yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:21 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet! Mahalleli esrarengiz 2 kişinin peşinde! Sabaha kadar nöbetteler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:22:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]