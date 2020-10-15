Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

15.10.2020 09:09
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, A.K. (53) adlı şüpheli 15.99 gram esrar maddesiyle yakalanırken, uyuşturucu maddeyi satın aldığı tespit edilen N.P.'den (47) ise 685.38 gram esrar maddesi ve 2 bin 275 TL para ile ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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