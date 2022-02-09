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Tarsus'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tarsus'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

09.02.2022 09:05
Tarsus'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.S'nin uyuşturucu satışı yaptığına dair bilgi aldı.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 2 bin 105 lira ele geçirildi.

Polis, M.S'yi gözaltına aldı.

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Uyuşturucu, Cumhuriyet, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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