Tarsus'ta uyuşturucu zanlısı 3 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.İ (20), C.D (21) ve H.Y (18) tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

13 Yaşındaki Çocuk Babasının Silahıyla 4 Yaşındaki Kardeşini Öldürdü

Çocuklar Parkta Dehşet Saçtı! Kendilerini Uyaran Kadına Saldırdılar

TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi

Sinirli Vatandaş, Kira Parasını Yutan ATM'yi Yumrukladı