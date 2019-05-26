Tarsus'ta uyuşturucu zanlısı 3 kişi tutuklandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:10 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.İ (20), C.D (21) ve H.Y (18) tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN
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