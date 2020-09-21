Tarsus'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Tarsus'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan denetimlerde gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, 14 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kontrollerde, 3 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 3 gram esrar, 7 gram bonzai, 6 kök kenevir bitkisi, 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.