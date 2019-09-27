Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta vatandaşın şikayet ve talepleri evlerinde dinleniyor
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Tarsus'ta vatandaşın şikayet ve talepleri evlerinde dinleniyor

2 saat önce

Tarsus Belediye personeli kapı kapı dolaşarak, vatandaşların şikayet ve taleplerini dinlemeye başladı.

Tarsus'ta vatandaşın şikayet ve talepleri evlerinde dinleniyor, System.String[]

Tarsus Belediye personeli kapı kapı dolaşarak, vatandaşların şikayet ve taleplerini dinlemeye başladı.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatıyla halkın sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla belediye bünyesinde 15 kişilik bir ekip oluşturulurdu. Başlatılan uygulama ile personel, kırsal mahalleler başta olmak üzere 179 mahalleyi ziyaret ederek, kapı kapı dolaşıyor. Personel, esnaf ve vatandaşlarla yüz yüze görüşüp, dilek, öneri ve şikayetleri not alıyor. Günde ortalama 250 vatandaş ile görüşen ekip üyeleri halkın taleplerini raporlayarak belediyenin ilgili birimlerine sunuyor. Acil çözüm bekleyen durumlar ise anında çözülüyor. Tarsus Belediyesi bu uygulama ile halkın büyük takdirini toplarken, birçok vatandaş ise belediye personelini karşılarında görünce hem şaşırıyor hem de mutlu oluyorlar.


Konuyla ilgili konuşan Başkan Bozdoğan, "Göreve başladığımız ilk günden itibaren sorunlara çözme odaklı çalışıyoruz. Katılımcı bir yerel yönetim anlayışı ile bu kenti halkımızla birlikte yöneteceğiz. Kapı kapı dolaşarak, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını yerinde tespit edebilmek, halkımızın problemlerini, sıkıntılarını dinleyerek çözüm yollarını aramak amacındayız" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
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