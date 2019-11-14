Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta vatandaşlara tuz kullanımı uyarısı
Son Dakika Güncel Tarsus'ta vatandaşlara tuz kullanımı uyarısı

Tarsus'ta vatandaşlara tuz kullanımı uyarısı

6 saat önce

Tarsus Belediyesi tuz tüketimini azaltmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Tarsus'ta vatandaşlara tuz kullanımı uyarısı, System.String[]

Tarsus Belediyesi tuz tüketimini azaltmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Tarsus Belediyesi Sagˆlık I·s¸leri Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri ilçede fazla tuz tüketiminin zararlarını anlatmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda vatandaşlar bilgilendirildi.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, tuzun fazla kullanılmasının çok ciddi rahatsızlıklara yol açtığını belirtti.

Vatandaşların bu konuda dikkatli olmasına değinen Bozdoğan, çalışma kapsamında ilçedeki işletmelere daha az tuz tüketimi noktasında uyarıda bulunulduğunu kaydetti.

Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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