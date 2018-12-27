Tarsus'ta Yağmur Altında Kurtuluş Coşkusu

Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü yağmura rağmen coşku ile kutlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü yağmura rağmen coşku ile kutlandı.



Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki kutlamalara Tarsus Kaymakam Yüksel Ünal, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Şükrü Uzundal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılınç, oda ve dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Temsili milis kuvvetlerinin karşılanmasıyla başlayan kutlama kortej yürüyüşü ile devam etti. Kutlamalar kapsamında törene katılanlar şehitliğe geçerek burada dua edip, şehit mezarlarına çiçekler bıraktı. Kortej yürüyüşünde Akdeniz Mehter Ekibi ve Kilis Davul Zurna ekibinin gösterileri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.



Cumhuriyet Meydanındaki törende ise Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.



Burada konuşan Başkan Can, Tarsus'un Çukurova'nın işgalinde ilk hareketi gerçekleştiren ve baş kaldıran kent olduğunu belirtti. Başkan Can, "19 Mayıs 1919 Günü, Samsun'da yanan istiklal meşalesi tüm Anadolu'yu bir volkan gibi sarmış, emperyalist işgalcileri ateşinde boğarak bu kutsal topraklardan, Türk'ün son vatanından söküp atmıştır. Ayak bastığımız her karış toprağın bedeli şehitlerimizin kanıyla ödenmiştir. Bugün aldığımız her nefeste ve attığımız her adımda önce Allah-ü Tala'ya sonra aziz şehitlerimize minnet ve şükran duyuyoruz. Bu güzel ülkeyi canları pahasına koruyup bizlere miras bırakan atalarımıza bir borcumuz vardır. O da bu mirası yüceltmek, ülkemizi çağdaş, güçlü ve mutlu bir ülke haline getirmektir. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak çalışırken bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkartmıyoruz. Bugün dahili ve harici düşmanlarımız, gençlerimizin milli şuurunu yok etmeye, tarihini ve kimliğini unutturmaya çalışıyor. Ancak bunu asla ve asla başaramayacaklar. Yedi cihan birleşse, gençlerimizin zihninden "Esir yaşamaktansa hür ölmeyi seçmiş" bir milletin evladı oldukları gerçeğini silemez. Hiçbir kuvvet bizi damarlarımızdaki asil kandan ayıramaz. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve huzurumuzu bozmak için oynanan tüm oyunları Allah'ın izniyle bozduk, bozmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından, onun gösterdiği hedeften bir gün olsun şaşmadık. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast eden kimseye göz açtırmadık, aman vermedik" dedi.



Konuşmaların ardından program daha sonra öğrenciler ve bir muharip gazinin şiir okumasıyla devam etti.



Etkinlikler, halk oyunları, mehteran ve Kilis davul gösterisi ve geçit töreni ile sona erdi. - MERSİN

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