Tarsus'ta yamaçtan düşen kaya parçaları, yolu kapattı - Son Dakika

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Tarsus'ta yamaçtan düşen kaya parçaları, yolu kapattı
6 saat önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçaları, 8 köyün ulaşımının sağlandığı yola düştü.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçaları, 8 köyün ulaşımının sağlandığı yola düştü. Kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
İlçenin yüksek kesimlerinde 2 gündür devam eden aşırı yağışlar nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi. Tarsus ile Çamlıyayla arasında bulunan Yalamık, Bağçatağı, Korucak, Giden, Sarıkavak, Belçınar, Darıpınarı ve Kurtçukuru köylerine ulaşımın sağlandığı yola; yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Derin yarıkların oluştuğu yol, ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri, bölgede önlem alırken, belediye ekibi de yolun açılması için iş makineleri ile çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:05 Kaynak: DHA
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