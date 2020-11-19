Tarsus'ta yanan çadırda maddi hasar oluştu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde içinde yaşam malzemeleri bulunan çadırda çıkan yangında, maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşçılı Mahallesinde Fatma Dürlü isimli bir vatandaşa ait olan ve içerisinde yaşam malzemeleri bulunan çadırda yangın çıktı. Tüm çadırı kaplayan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale bulundu. Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN