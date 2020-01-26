Tarsus'ta yangın: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta yangın: 1 ölü - Son Dakika

Tarsus'ta yangın: 1 ölü

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Tarsus'ta yangın: 1 ölü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, gece saat 03.00 sularında Fevzi Çakmak Mahallesi Ramazan Alper Sokak'taki 3 katlı binanın orta katından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Emniyet güçleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler yangının söndürülmesinin ardından yaptıkları incelemede, evde ikamet eden Murat Acem'in (35) cansız bedeniyle karşılaştı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Acem'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

İtfaiye, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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