Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Yapımı Tamamlanan Projeler Hizmete Açıldı

Tarsus'ta Yapımı Tamamlanan Projeler Hizmete Açıldı

1 saat önce

Tarsus Belediyesi tarafından ilçede yapımı ve restorasyonu tamamlanan sosyal tesis, düğün salonu ve park projeleri törenle hizmete açıldı.

Tarsus'ta Yapımı Tamamlanan Projeler Hizmete Açıldı, System.String[]
Tarsus Belediyesi tarafından ilçede yapımı ve restorasyonu tamamlanan sosyal tesis, düğün salonu ve park projeleri törenle hizmete açıldı.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Atalar Mahallesi'nde yaptırılan İbrahim Yoksul Sosyal Tesisleri, Sabit Öksüz Düğün Salonu ve İsa Yıldız Parkı, törenle vatandaşların kullanımına açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, açılışı yapılan tesislere, kentteki eski belde belediye başkanlarının isimlerinin verildiğini belirtti.

Göreve geldikten sonra birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Can, ilçede hizmete açılan çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:54 Kaynak: AA

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