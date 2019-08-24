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Tarsus'ta yaralı leylek bulundu

10 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kanadından yaralanan leylek bulundu.

Tarsus'ta yaralı leylek bulundu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kanadından yaralanan leylek bulundu.

İlçedeki şelaleyi gezen bir vatandaş tarafından bitkin durumda bulunan leylek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvanat Parkı görevlilerine teslim edildi.

Kanadından yaralı olan kuş, sağlığına kavuşması için tedavi edilecek.

Leylek tedavinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:10 Kaynak: AA
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