Tarsus'ta yaralı leylek bulundu
10 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde kanadından yaralanan leylek bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:10 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde kanadından yaralanan leylek bulundu.
İlçedeki şelaleyi gezen bir vatandaş tarafından bitkin durumda bulunan leylek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvanat Parkı görevlilerine teslim edildi.
Kanadından yaralı olan kuş, sağlığına kavuşması için tedavi edilecek.
Leylek tedavinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
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