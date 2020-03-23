Tarsus'ta yasağı delen yaşlılara 392 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta yasağı delen yaşlılara 392 lira ceza - Son Dakika

Tarsus'ta yasağı delen yaşlılara 392 lira ceza

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen yasağa rağmen sokağa çıkan 65 yaş ve üstü 20 kişiye 392'şer lira para cezası kesildi.

Tarsus'ta yasağı delen yaşlılara 392 lira ceza, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen yasağa rağmen sokağa çıkan 65 yaş ve üstü 20 kişiye 392'şer lira para cezası kesildi.


Tarsus'ta polis, korona virüsle mücadele kapsamında denetimleri artırarak, yaşlılara evde kalmaları yönünde anonslar ve kimlik kontrolleri yaptı. Tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan 65 yaş üstü 20 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 392 TL olmak üzere toplam 7 bin 840 TL ceza kesildi. Polis merkezine götürülen yaşlılar, ceza işlemlerinin ardından evlerine bırakıldı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:54 Kaynak: İHA

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