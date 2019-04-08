Tarsus'ta Yaşamını Yitiren Doktor Toprağa Verildi
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşamını yitiren 65 yaşındaki doktor Ali Fetholmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde yaşamını yitiren 65 yaşındaki doktor Ali Fetholmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fetholmaz için Tarsus Şehir Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.
Fetholmaz'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene, Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, CHP
'den Tarsus Belediye Başkanı seçilen Haluk Bozdoğan
ve Tarsus İlçe Sağlık Müdürü Füsun Kaleli ve sağlık personelleri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:54 Kaynak: AA
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