Tarsus'ta yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

V.K. adlı sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Alınan bilgiye göre, Sucular Mahallesi'nde çobanlık yapan ve yol kenarında giden Muttalip Döngel (55) adlı kişiyi, V.K. idaresindeki 01 DGS 73 plakalı kamyonet yoldan çıkması sonucu bariyer arasında sıkıştırdı. Kamyon ile bariyer arasında sıkışan Muttalip Döngel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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