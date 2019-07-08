Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
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Tarsus'ta yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

11 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaybolan genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

Tarsus'ta yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu kayboldu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde kaybolan genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz 2019'da yaşadığı Olukkoyağı Mahallesi'nden dolmuş ile şehir merkezine inen Esma Esin Gülal'den bir daha haber alınamadı.

Genç kızın eve gelmemesi üzerine telaşa kapılan ailesi kız çocuğunu her yerde ararken, kayıp çocuklarının bulunması için konuyu güvenlik birimlerine haber verdiler.

Jandarmaya müracaatta bulunan Gülal ailesi, 5 Temmuz günü öğlen saatlerinde eden kimseye haber vermeden ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını, kızlarının daha önceden evden habersiz gittiğini beyan ettiler.

Kızlarını görenlerin en yakın polis veya jandarmaya başvurmasını isteyen aile fertleri "Kızımız Esma'yı görenlerin Allah rızası için emniyete haber vermesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Genç kızı arama çalışmaları sürüyor. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:50 Kaynak: İHA
Tarsus, Mersin, Genç, 3. Sayfa
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