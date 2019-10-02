Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta yaşlılar denizle buluştu
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Tarsus'ta yaşlılar denizle buluştu

2 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye, Dünya Yaşlılar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Tarsus'ta yaşlılar denizle buluştu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye, Dünya Yaşlılar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kırsal mahallerde yaşayan ve bugüne kadar denizi hiç görmeyen bazı yaşlıların da içinde bulunduğu 70 kişi Kazanlı Sahili'ne götürüldü.


Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Dünya Yaşlılar Günü'nde ilçe genelinde bugüne kadar hiç deniz görmemiş yaşlı vatandaşları tek tek belirledi. Kazanlı sahilinde bir restoranda düzenlenen yemekte Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, 70 yaşlı ile bir araya geldi. Bozdoğan, ilçede bulunan yaşlıların sosyal ve sağlık iyileştirilmesinde ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Bozdoğan, "Yaşlılarımızın gerçekten sorunları çok fazla. Teknoloji ilerledik sıra insanların ömrü uzuyor, uzadıkça da yaşlılık hastalıkları, demans gibi veya alzheimer gibi sıkça ortaya çıkan rahatsızlıklar. Bir kent düşünün 360 bin nüfusa sahip kent ve bu kentte yaklaşık 4 bine yakın alzheimer hastası var. Elbette ki alzheimer hastalığı korunabilecek bir hastalıktır ve bununla ilgili de etkinlikleri düzenlerken, bunlar sosyal alanda da olacak, onların sağlık alanında da olacak. Yerel yönetimin de yapması gereken en önemli işlevlerden birisi de budur" dedi.


Denizle tanışan yaşlılar bu etkinliğe imza atan Bozdoğan'a teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Bozdoğan, Kazanlı, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:19 Kaynak: İHA
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