Tarsus'ta yerli tohumla ekilen ekmeklik buğdayın gelişim kontrolü yapıldı - Son Dakika

Tarsus'ta yerli tohumla ekilen ekmeklik buğdayın gelişim kontrolü yapıldı

Tarsus'ta yerli tohumla ekimi yapılan ekmeklik buğdayın gelişim kontrolü yapıldı.

Tarsus'ta yerli tohumla ekimi yapılan ekmeklik buğdayın gelişim kontrolü yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ballıca Mahallesi'nde 4 ay önce "Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla ekmeklik buğday ekiminin yapıldığı bildirildi. Açıklamada yapılan demonstrasyon çalışması kapsamında 7 dekarlık alanda ekimi yapılan Tekfen 1013, Tekfen 1016 ve Toros 1003 ekmeklik buğday çeşitlerin gelişim kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

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