Tarsus'ta yerli tohumların dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Tarsus'ta yerli tohumların dağıtımı sürüyor

07.11.2020 16:17
Tarsus'ta yerli tohumların dağıtımı sürüyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ata mirası yerli tohumları üreticilerin yoğun olduğu mahallelerde dağıtmaya devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ata mirası yerli tohumları üreticilerin yoğun olduğu mahallelerde dağıtmaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesi'nin "Evladiyelik ata tohumuna sahip çıkıyoruz" sloganı ile uygulamaya koyduğu, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen proje ile daha önce birçok mahallede yapılan dağıtımların ardından, GDO'su ile oynanmamış organik ve yerli 90 adet tohum çeşidinden elde edilen fideler bu kez Esenler, Kamberhöyüğü, Tekeliören ve Yunusoğlu mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde halka dağıtıldı. Bu güne kadar düzenlenen etkinliklerde, seralarda üretilen 300 bin adet fide ve 15 bin adet sumak, taş armudu, sedir ile keçi boynuzu fidanının dağıtımı gerçekleştirilirken, belediyenin gen bankasında ise yaklaşık 80 milyon ata tohumu muhafaza ediliyor. Gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Evladiyelik Ata Tohumuna Sahip Çıkıyoruz projemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Az önce birkaç yer gezdim. Yolların yapılmasından bahsediliyor ama bunlar övünülecek şeyler değil bunlar hakkınız olan şeyler zaten. Bir belediyenin yapması gereken yollarda, asfaltta bazı yaşam yerlerinin kalitesini arttırmakla övünülecek hali yok. Bir belediye şunla övünür. Dürüst iş yaparak, çalmayarak, çaldırmayarak, halkın olanı halka dağıtarak belediye övünür. Yoksa yolu temizledim diye bir belediyenin övünmesine hiç gerek yok. Buradaki yaşam kalitesini, kadınlarımızın güçlenmesini, çocuklarımızın sağlıklı eğitim almalarını, üreten bir kent olmasını, kültürlü bir kent olmasını eğer başaramıyorsak ben görevimi yapamamışımdır demektir" dedi.

"Belediyedeki parada, pulda, arsada, malda, mülkte halkındır"

Vatandaşlara destek mesajları da veren Bozdoğan, "Yani sizler sakın şunu söylemeyin 'biz yoksuluz', 'bizim bir şeyimiz yok' demeyin. Arkanızda belediye var. Belediyedeki parada, pulda, arsada, malda, mülkte sizin. Organizeden yer aldık 100 dönüm. Bu kentin halkı için. Kim projesini yapacaksa kim bu kentte üretecekse sanayide de yerimiz var. Bir yıl sonra Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiği zaman orası 15 bin insana iş kapısı olacak. Kimse kimseyi ayrıştırmasın. Kimse kimseyi bölmesin. Biz birlik halindeyiz. Beraber, sağduyuyla, ortak akılla başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bu kentte artık bir şeylerin yapılması gerekiyor. Doğru insanların, bilgili insanların ve gerçekten vizyoner olan insanların bu kentte adam akıllı hizmet yapması gerekiyor. Bu hizmet yol temizlemekle, asfalt yapmakla, yolları döşemekle değil. Bu hizmet proje ile kendini gösterecek. Bu kentte eğer bu kadar bilim kültür akademileri açıldıysa, kadın yaşam merkezleri açıldıysa, gençlik merkezlerini madde bağımlıları için açtıysak, her mahalleye okuma salonları açtıysak bu kentin bilinçlenmesi insanlarımızın kula kulluk etmemeleri, futbol takımı tutar gibi bir partinin esiri olmamaları içindir. Bu kent ne kadar aydınlıksa, ne kadar okursa hakkını da arar. İşte ata tohumu gerçek milliyetçilik bu işte. İsrail tohumunu alıp ta bir defalık ürün ortaya koymak değil. Zehirsiz mutfağımız vardı. Hormonsuzdu her şeyimiz. Asıl dönecekseniz bu milliyetçiliğe dönün. Bugün tarım alanında Tarsus Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sadece Tarsus'ta izlenmiyor. Çukurova'dan izlenmiyor. Ankara'dan da izleniyor. Sizlere ta tohumuna gösterdiğiniz ilgiden ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu projemizde yer alan Başkan Yardımcımız Osman Polat'a ve ekibine ayrıca kentimizin dört bir yanında halkımıza hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Bozdoğan, etkinliklerin sonunda vatandaşlara fide ve fidan dağıtımında bulunurken, çocuklara da çeşitli oyuncaklar ile kitaplar hediye etti. - MERSİN

Tarsus'ta yerli tohumların dağıtımı sürüyor
Tarsus'ta yerli tohumların dağıtımı sürüyor

Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta yerli tohumların dağıtımı sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta Bahçeli ile piknik yapacağız Kasımpaşa, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar Annesinin elinden tutarak yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı
Real Madrid'li Hazard ile Casemiro, koronavirüse yakalandı Real Madrid'li Hazard ile Casemiro, koronavirüse yakalandı         
16:23
Yıldız Tilbe, doların tırmanışa geçtiğini görünce öfke kustu: Allah belasını versin Yıldız Tilbe, doların tırmanışa geçtiğini görünce öfke kustu: Allah belasını versin         
16:05
Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Zafere çok yakınız Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Zafere çok yakınız         
15:37
İran'dan ABD seçimleriyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Trump ve Biden arasında fark var İran'dan ABD seçimleriyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Trump ve Biden arasında fark var         
15:28
Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı         
14:39
Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı         
13:52
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü         
11:54
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı         
10:46
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Jandarma, hırsızlık şüphelilerini 'filyasyon ekibi' görünümüyle yakaladı Jandarma, hırsızlık şüphelilerini 'filyasyon ekibi' görünümüyle yakaladı         
16:51
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 16:44:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta yerli tohumların dağıtımı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei