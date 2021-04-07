TARSUS'TA YERLİ ÜRÜN AYŞEHANIM YERFISTIĞI EKİLDİ - Son Dakika

TARSUS'TA YERLİ ÜRÜN AYŞEHANIM YERFISTIĞI EKİLDİ

07.04.2021 16:47

MERSİN'de Tarsus Belediyesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yürüttüğü proje ortaklığı kapsamında Kulak Mahallesi'nde milli yerfıstığı çeşidi olan 'Ayşehanım' tohumlarının ekimini gerçekleştirdi.

MERSİN'de Tarsus Belediyesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yürüttüğü proje ortaklığı kapsamında Kulak Mahallesi'nde milli yerfıstığı çeşidi olan 'Ayşehanım' tohumlarının ekimini gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi, Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından ortaya konan tarımsal yeniliklerin çiftçilere ulaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına proje ortağı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte Kulak Mahallesi'nde 10 dönümlük alana Ayşehanım Yerfıstığı çeşidinin ekimini sağladı. Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi, Müdürlük görevlileri ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Modern Bitki Islahı ve Generasyon Atlatma Merkezi Sorumlusu Dr. Ayşe Nuran Çil'in gözetiminde yörenin çiftçisi Mustafa Sarı'ya teslim edilen Ayşehanım yerfıstığı tohumları toprakla buluşturuldu.

Çiftçilerin kalite ve verim sınıfı belli olmayan tohumların kullanmasının önüne geçmek, sezon boyunca verdikleri emeğin boşa gitmesini önleyerek çiftçilere destek olmak için onları yerli ve milli tohuma yönlendirmek için çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Sözde değil özde milliyetçiliği tesis etmek yerli üretimin öncülüğünü yapmak adına cesur adımlar atıyoruz. Attığımız yerelde küçük gibi görünen bu adımlar, ülke geneline yayıldığında dev adımlara dönüşecek. Proje ortağımız Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, 2018 yılında tescil edilen 'Ayşehanım' yerfıstığı çeşidi projemizde kullanılacak olup bu çeşidin verim ve kalite değerleri NC-7 ile karşılaştırılacaktır. Bu çeşidin NC-7'den daha iyi bir performans göstermesi halinde bu milli tohumumuz ilimizde ve ülkemizde bu alanda yeni çığır açacak" ifadelerine yer verdi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yağlı Tohumlu Bitkiler Birimi Sorumlusu Dr. Ayşe Nuran Çil; gerçekleştirilen ekim sonrasında yaptığı açıklamada 'Şu anda Tarsus Belediyesi ile beraber yaptığımız protokol kapsamında yerli ve milli tohum çeşidimiz olan Ayşehanım tohum çeşidinin tanıtım çalışmaları için buradayız. Ayşehanım yer fıstığı çeşidimiz oluyor. Çerezin kalitesi yüksek bir çeşit oluyor. Özellikle kavrulduğu zaman rengi stabil kalıyor ve kesinlikle acılaşma olmuyor. E vitamini açısından da zengin, diğer çerezlere göre oleik asiti de yüksek ve kavrulduğu zaman yer fıstığının aromasını da veriyor. Özellikle tuzsuz, çikolata kaplamadan, doğal bir şekilde insanlarımızın beğenisine sunuyoruz. Aynı zamanda yer fıstığını bölgemizde görülen birçok hastalığa çok yüksek toleranslı, verimli aynı zamanda randımanı yüksek bir çeşit. Yine çiftimizin beğendiği kaliteli ten rengine sahiptir. Tarsus'ta bu köyümüz kumsal bir alanda üstelik taban suyunun zaman zaman yükseldiği kumlu bir alanda yer fıstığı tarımı gerçekleştiriyoruz. Şu anda ekimindeyiz daha sonra teknik takibini yapacağız inşallah hasat sonuçlarını da burada birlikte değerlendireceğiz hem verim açısından hem kalitesi açısından. Bu çeşidimizi bu bölgede yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Gönüllü olarak tarlasını yerfıstığı ekimine ayıran çiftçi Mustafa Sarı da, "Ayşe Hanım ve Türk mühendislerine güvencemiz sonsuz. İnşallah Avrupa'nın yabancı tohumlarından kurtulup kendi yerli, milli, kendi servetimiz, kendi tohumumuzu daha kaliteli, daha güzel, daha verimli olmasını temenni ediyoruz? diye konuştu.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi de "Öncelikle Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsüne çok teşekkür ediyoruz. Biz de ıslah çalışmalarında bizle birlikte hareket eden Doğu Akdeniz'deki ekibimizle birlikte mahallelerimizde, kırsal alanlardaki çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Teknik alanda ve tohum çeşitlerinde bizi destekledikleri için çok teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

TARSUS'TA YERLİ ÜRÜN AYŞEHANIM YERFISTIĞI EKİLDİ
TARSUS'TA YERLİ ÜRÜN AYŞEHANIM YERFISTIĞI EKİLDİ
TARSUS'TA YERLİ ÜRÜN AYŞEHANIM YERFISTIĞI EKİLDİ
TARSUS'TA YERLİ ÜRÜN AYŞEHANIM YERFISTIĞI EKİLDİ

Tarsus Belediyesi, Doğu Akdeniz, Tarsus, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARSUS'TA YERLİ ÜRÜN AYŞEHANIM YERFISTIĞI EKİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş indirim yapıldı LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş indirim yapıldı 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı
Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş, kritik Alanya virajında! Cenk Tosun ilk 11'de Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş, kritik Alanya virajında! Cenk Tosun ilk 11'de         
18:07
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı         
18:03
AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi         
17:34
Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak         
16:33
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!"         
15:37
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu         
14:37
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: Onunla evleneceğim Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: Onunla evleneceğim         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 18:21:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TARSUS'TA YERLİ ÜRÜN AYŞEHANIM YERFISTIĞI EKİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei