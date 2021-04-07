TARSUS'TA YERLİ ÜRÜN AYŞEHANIM YERFISTIĞI EKİLDİ - Son Dakika

MERSİN'de Tarsus Belediyesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yürüttüğü proje ortaklığı kapsamında Kulak Mahallesi'nde milli yerfıstığı çeşidi olan 'Ayşehanım' tohumlarının ekimini gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi, Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından ortaya konan tarımsal yeniliklerin çiftçilere ulaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına proje ortağı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte Kulak Mahallesi'nde 10 dönümlük alana Ayşehanım Yerfıstığı çeşidinin ekimini sağladı. Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi, Müdürlük görevlileri ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Modern Bitki Islahı ve Generasyon Atlatma Merkezi Sorumlusu Dr. Ayşe Nuran Çil'in gözetiminde yörenin çiftçisi Mustafa Sarı'ya teslim edilen Ayşehanım yerfıstığı tohumları toprakla buluşturuldu.

Çiftçilerin kalite ve verim sınıfı belli olmayan tohumların kullanmasının önüne geçmek, sezon boyunca verdikleri emeğin boşa gitmesini önleyerek çiftçilere destek olmak için onları yerli ve milli tohuma yönlendirmek için çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Sözde değil özde milliyetçiliği tesis etmek yerli üretimin öncülüğünü yapmak adına cesur adımlar atıyoruz. Attığımız yerelde küçük gibi görünen bu adımlar, ülke geneline yayıldığında dev adımlara dönüşecek. Proje ortağımız Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, 2018 yılında tescil edilen 'Ayşehanım' yerfıstığı çeşidi projemizde kullanılacak olup bu çeşidin verim ve kalite değerleri NC-7 ile karşılaştırılacaktır. Bu çeşidin NC-7'den daha iyi bir performans göstermesi halinde bu milli tohumumuz ilimizde ve ülkemizde bu alanda yeni çığır açacak" ifadelerine yer verdi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yağlı Tohumlu Bitkiler Birimi Sorumlusu Dr. Ayşe Nuran Çil; gerçekleştirilen ekim sonrasında yaptığı açıklamada 'Şu anda Tarsus Belediyesi ile beraber yaptığımız protokol kapsamında yerli ve milli tohum çeşidimiz olan Ayşehanım tohum çeşidinin tanıtım çalışmaları için buradayız. Ayşehanım yer fıstığı çeşidimiz oluyor. Çerezin kalitesi yüksek bir çeşit oluyor. Özellikle kavrulduğu zaman rengi stabil kalıyor ve kesinlikle acılaşma olmuyor. E vitamini açısından da zengin, diğer çerezlere göre oleik asiti de yüksek ve kavrulduğu zaman yer fıstığının aromasını da veriyor. Özellikle tuzsuz, çikolata kaplamadan, doğal bir şekilde insanlarımızın beğenisine sunuyoruz. Aynı zamanda yer fıstığını bölgemizde görülen birçok hastalığa çok yüksek toleranslı, verimli aynı zamanda randımanı yüksek bir çeşit. Yine çiftimizin beğendiği kaliteli ten rengine sahiptir. Tarsus'ta bu köyümüz kumsal bir alanda üstelik taban suyunun zaman zaman yükseldiği kumlu bir alanda yer fıstığı tarımı gerçekleştiriyoruz. Şu anda ekimindeyiz daha sonra teknik takibini yapacağız inşallah hasat sonuçlarını da burada birlikte değerlendireceğiz hem verim açısından hem kalitesi açısından. Bu çeşidimizi bu bölgede yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Gönüllü olarak tarlasını yerfıstığı ekimine ayıran çiftçi Mustafa Sarı da, "Ayşe Hanım ve Türk mühendislerine güvencemiz sonsuz. İnşallah Avrupa'nın yabancı tohumlarından kurtulup kendi yerli, milli, kendi servetimiz, kendi tohumumuzu daha kaliteli, daha güzel, daha verimli olmasını temenni ediyoruz? diye konuştu.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi de "Öncelikle Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsüne çok teşekkür ediyoruz. Biz de ıslah çalışmalarında bizle birlikte hareket eden Doğu Akdeniz'deki ekibimizle birlikte mahallelerimizde, kırsal alanlardaki çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Teknik alanda ve tohum çeşitlerinde bizi destekledikleri için çok teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.