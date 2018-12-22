Tarsus'ta Yıl Sonu Hizmet Bilgilendirme Toplantısı
3 saat önce
Tarsus Belediyesi tarafından ilçede yıl sonu hizmet bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Tarsus
Belediyesi tarafından ilçede yıl sonu hizmet bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can
, konuşmasında, başlattıkları projelerle birçok hizmetin açılışını yaptıklarını aktardı.
Görev süresi boyunca ayrım yapmadan herkese eşit mesafede yaklaştığını belirten Can, "Bu görev bir vebaldir. Hepinizin bizlerde hakkı vardır. Hepiniz bizlere inanarak güvenerek bu görevlere getirdiniz. Biz şunu başardık. 336 bin insanımızın belediye başkanı olduk. Çünkü biz siyaset yapmadık. Biz vatandaşlarımızın duasını almayı düşündük." ifadesini kullandı.
Toplantıya Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:12 Kaynak: AA
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