Tarsus'ta yılan tarafından ısırılan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsus'ta yılan tarafından ısırılan kişi tedavi altına alındı

23.05.2022 16:52

Mersin'in Tarsus ilçesinde bahçesinde yabani otları temizlediği sırada elini yılan ısıran kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bahçesinde yabani otları temizlediği sırada elini yılan ısıran kişi hastaneye kaldırıldı.

Cırbıklar Mahallesi'nde 51 yaşındaki Murat Güdül, kendisine ait zeytin bahçesinde ağaçların altındaki yabani otları temizlediği sırada elini yılan ısırdı.

Isırılma sonrası fenalaşan Güdül için yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Güdül'ün tedavisi sürüyor.

Güdül, yabani otları temizlerken yılanı fark etmediğini belirterek, "Yılan elimi ısırdı. O anda kendimden geçtim gözümü hastanede açtım." dedi.

Tarsus'ta yılan tarafından ısırılan kişi tedavi altına alındı
Tarsus'ta yılan tarafından ısırılan kişi tedavi altına alındı
Tarsus'ta yılan tarafından ısırılan kişi tedavi altına alındı
Tarsus'ta yılan tarafından ısırılan kişi tedavi altına alındı

YORUMLAR
500
Yaralı Sarı Asma Kuşu tedavi altına alındı Yaralı Sarı Asma Kuşu tedavi altına alındı UÇAMAYAN KARTAL TEDAVİ ALTINA ALINDI UÇAMAYAN KARTAL TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta yılan tarafından ısırılan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 18:42:37. #1.11#
SON DAKİKA: Tarsus'ta yılan tarafından ısırılan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement