Tarsus'ta yılbaşı öncesi denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta yılbaşı öncesi denetim - Son Dakika

Tarsus'ta yılbaşı öncesi denetim

6 saat önce

Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yılbaşı öncesi halkın tüketimine sunulan ve yoğunluklu olarak tüketimin artacağı kuruyemiş, şekerleme ve tavuk eti satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.

Tarsus'ta yılbaşı öncesi denetim, System.String[]

Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yılbaşı öncesi halkın tüketimine sunulan ve yoğunluklu olarak tüketimin artacağı kuruyemiş, şekerleme ve tavuk eti satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.


Vatandaşların güvenilir, temiz ve taze gıda kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, genel hijyen şartlarına uyulması gibi konuları da denetleyen Tarsus Belediyesi ekipleri, sırasıyla bütün kuruyemiş satış yerleri, süper marketler ve tavuk eti satışı yapan işletmeleri gezerek eksiklikler konusunda uyarılarda bulundu. Örnekleme usulüne göre satışa sunulan ürünlerden Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü gıda laboratuvarında gerekli analizleri yapmak üzere numune alındı.


Tarsus Belediyesi yetkililerince rutin denetim ve sağlıklı gıda üretim ve satışı konusunda bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Tarsus Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı
Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
23:20 Netanyahu roket sirenleri nedeniyle mitingine ara verdi - Son Dakika
23:19 Kütahya'da çift başlı buzağı doğdu - Son Dakika
23:16 Esenyurt'ta dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
23:15 Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
23:10 Meteorolojiden 2 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
22:50 Kayınvalidesinin 'torun' isteğini reddeden kadını eşi zorla hamile bıraktı - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:22:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta yılbaşı öncesi denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]