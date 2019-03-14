Tarsus'ta Yüksekten Düşen Kişi Öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yüksekten düşen kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yüksekten düşen kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.





Alınan bilgiye göre, Göksal Çolak(19) Öğretmenler Mahallesi 2984 Sokak'ta faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında yaklaşık 10 metrelik yüksekten düştü.





Sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Çolak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





Çolak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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