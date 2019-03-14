Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Yüksekten Düşen Kişi Öldü

Tarsus'ta Yüksekten Düşen Kişi Öldü

44 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yüksekten düşen kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Tarsus'ta Yüksekten Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yüksekten düşen kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.


Alınan bilgiye göre, Göksal Çolak(19) Öğretmenler Mahallesi 2984 Sokak'ta faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında yaklaşık 10 metrelik yüksekten düştü.


Sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Çolak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Çolak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:24 Kaynak: AA

Mersin, Tarsus, Güncel
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