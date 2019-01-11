Tarsus'ta Zabıtadan Tabela Denetimi
1 saat önce
Tarsus'ta çevre ve görüntü kirliliği yaratan tabelalar toplatıldı.
Tarsus
'ta çevre ve görüntü kirliliği yaratan tabelalar toplatıldı.
Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, caddelerde, yol kenarlarında ve refüjlerde yönetmenliğe aykırı şekilde olan levhalar için çalışma başlattı.
Ekipler, yaya trafiğine engel olup, çevre ve görüntü kirliliği yaratan tabela ve levhaları kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:44 Kaynak: AA
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