Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Zabıtadan Tabela Denetimi

Tarsus'ta Zabıtadan Tabela Denetimi

1 saat önce

Tarsus'ta çevre ve görüntü kirliliği yaratan tabelalar toplatıldı.

Tarsus'ta Zabıtadan Tabela Denetimi, System.String[]
Tarsus'ta çevre ve görüntü kirliliği yaratan tabelalar toplatıldı.

Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, caddelerde, yol kenarlarında ve refüjlerde yönetmenliğe aykırı şekilde olan levhalar için çalışma başlattı.

Ekipler, yaya trafiğine engel olup, çevre ve görüntü kirliliği yaratan tabela ve levhaları kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:44 Kaynak: AA

Zabıta, Tarsus, Güncel
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