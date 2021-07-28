Son dakika... Tarsus'ta zeytinlik alanda yangın - Son Dakika

Tarsus'ta zeytinlik alanda yangın

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin bahçesinde yangın çıktı. Alevlerin yerleşim alanına ulaşmaması için ekipler müdahale ediyor.

Yangın ilçeye bağlı Kadelli Mahallesi ile Dörtler mevkii arasında bulunan zeytinlik alanda çıktı. Yaklaşık 100 dönüm olduğu belirtilen alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının rüzgarla birlikte hızlı yayılması bölge halkını tedirgin etmeye başladı.

Ekipler yerleşim birimlerine ulaşmaması için çalışma yapıyor.