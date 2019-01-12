Tarsus'ta Zeytinyağı Hırsızlığı
37 dakika önce
Tarsus ilçesinde 100 litre zeytinyağı çalındı.
Tarsus ilçesinde 100 litre zeytinyağı çalındı.
Alınan bilgiye göre, İncirlikuyu Mahallesinde merkez sokakta S.A'ya ait evin altından bulunan depodan 3 bidon içindeki toplam 100 litre zeytin yağı henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce çalındı.
S.A'nın şikayeti üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:41 Kaynak: AA
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