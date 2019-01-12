Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Zeytinyağı Hırsızlığı

Tarsus'ta Zeytinyağı Hırsızlığı

37 dakika önce

Tarsus ilçesinde 100 litre zeytinyağı çalındı.

Tarsus'ta Zeytinyağı Hırsızlığı, System.String[]
Tarsus ilçesinde 100 litre zeytinyağı çalındı.

Alınan bilgiye göre, İncirlikuyu Mahallesinde merkez sokakta S.A'ya ait evin altından bulunan depodan 3 bidon içindeki toplam 100 litre zeytin yağı henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce çalındı.

S.A'nın şikayeti üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Tarsus, Güncel
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