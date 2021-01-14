Tarsus'ta zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Tarsus'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Tarsus\'ta zincirleme kaza: 2 yaralı
Son Güncelleme: 14.01.2021 00:13

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus- Mersin Otoyolu Dedeler mevkisinde meydana geldi. Tarsus Mersin istikametine seyir halinde olan sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 80 GC 833, 46 KU 736 ve 73 FA 240 plakalı araçlar, sanağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza yaptı. Kazaya karışan araçlar bariyerlere çarparak dururken, yaralanan 2 kişi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tarsus'ta zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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