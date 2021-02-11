Tarsus'ta zincirleme kaza: 3 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Girne Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 AEP 642 plakalı plastik yüklü kamyon, yolcu almak için yol kenarında duran B.T. yönetimindeki 33 NS 168 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Arkadan gelen M.E. yönetimindeki 33 R 2462 plakalı kamyonet de kazaya karıştı. Zincirleme kazada kamyonet sürücüsü M.E. ile midibüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.E.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.