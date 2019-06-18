Tarsus'ta, Zübeyde Hanım büstüne zarar verildi

MERSİN'in Tarsus
ilçesindeki Zübeyde Hanım
büstü saldırıya uğradı. Yapıya zarar veren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, büstteki gözlüğü de çaldı. Sabah
saatlerinde Atatürk Caddesi
üzerindeki bir parkta gezintiye çıkanlar, dönemin Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
tarafından yaptırılarak bölgede konuşlandırılan Zübeyde Hanım büstüne zarar verildiğini gördü. Üzerinde Hz. Muhammed'in, 'Cennet anaların ayakları altındadır' hadisinin yazılı bulunduğu yaklaşık 1,5 metrelik kaide üzerinde bulunan büstteki gözlüğün de çalındığını saptayan vatandaşlar, olay yerine polis çağırdı.
Büste zarar veren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, Tarsus halkı sorumluların bir an önce bulunup, cezalandırılmasını istedi.
- Mersin