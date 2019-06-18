Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta, Zübeyde Hanım büstüne zarar verildi
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Tarsus'ta, Zübeyde Hanım büstüne zarar verildi

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Zübeyde Hanım büstü saldırıya uğradı.

Tarsus'ta, Zübeyde Hanım büstüne zarar verildi, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Zübeyde Hanım büstü saldırıya uğradı. Yapıya zarar veren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, büstteki gözlüğü de çaldı. 
Sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerindeki bir parkta gezintiye çıkanlar, dönemin Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından yaptırılarak bölgede konuşlandırılan Zübeyde Hanım büstüne zarar verildiğini gördü. Üzerinde Hz. Muhammed'in, 'Cennet anaların ayakları altındadır' hadisinin yazılı bulunduğu yaklaşık 1,5 metrelik kaide üzerinde bulunan büstteki gözlüğün de çalındığını saptayan vatandaşlar, olay yerine polis çağırdı.
Büste zarar veren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, Tarsus halkı sorumluların bir an önce bulunup, cezalandırılmasını istedi.

 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:25 Kaynak: DHA
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