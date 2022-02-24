Tarsus'taki 4 okula kütüphane kazandırıldı - Son Dakika
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Tarsus'taki 4 okula kütüphane kazandırıldı

24.02.2022 15:51
Tarsus'taki 4 okula kütüphane kazandırıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında 4 okulda yaptırılan kütüphaneler törenle açıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında 4 okulda yaptırılan kütüphaneler törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje kapsamında, kütüphane kazandırılan 4 okuldan biri olan Kavaklı Mahallesi'ndeki Çukurova Sanayi Ortaokulu'nda açılış töreni düzenlendi.

Kütüphane yaptırılan diğer 3 okuldaki yetkililerin de video konferans aracılığıyla katıldığı törende, destekleri için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Tarsus Fahri Yardım Komitesi Başkanı Elife Aslan'a plaket verildi.

Törene katılan Kaymakam Kadir Sertel Otcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ve diğer ilgililer, açılışın ardından öğrencilerle kitap okudu.

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cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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