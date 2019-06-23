Tarsus'taki afetin yaraları sarılıyor
1 saat önce
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Tarsus ilçesindeki aşırı yağışlar dolayısıyla bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması başlatıldığı bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:54 Kaynak: İHA
ekiplerince, Tarsus
ilçesindeki aşırı yağışlar dolayısıyla bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması başlatıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaşanan sel ve su taşkınlarının ardından ekiplerini seferber eden Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi
, afetin izlerini el birliği ile siliyor.
Tarsus ilçesine bağlı Çavuşlu
, Çokak ve Kuzoluk mahallerinde, selden zarar gören yolların açılması ve stabilize malzeme ile bozulan yolların iyileştirilmesi gibi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kentte yaşanan sağanak yağış sonrası bozulan yollarda başlatılan bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için hummalı bir şekilde çalışıyor. - MERSİN
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