Tarsus'taki hayvan parkı için revizyon çalışması başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal hayatın canlanmasının yanı sıra kente yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi çekme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Bu kapsamda Türkiye'de sayılı, bölgede ise tek olma özelliğiyle Mersin Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde faaliyet gösteren, Tarsus Berdan Barajı mesire alanındaki hayvan parkı için revizyon çalışması başlatılıyor. Ormanlık alandaki doğal yapısı ile ziyaretçilerin beğenisini toplayan Tarsus Hayvan Parkı'nın 110 dönüm olan saha genişliği, 210 dönüme çıkartılacak. 2013 yılında hizmete giren hayvan parkının hayvan çeşitliliği arttırılarak, imkanları dünya standartlarına çıkartılacak. Tesisin görsel açıdan da zenginleşmesi için çalışma yürütülecek. Yapılacak revizyon çalışmaları için Mersin Büyükşehir Belediyesinden ilgili birimlerin daire başkanları ve yetkililerinden oluşan heyet, hayvan parkında inceleme gezisi gerçekleştirdi. Vatandaşların ve özellikle de çocukların sadece TV ekranlarındaki belgesellerde görebildikleri hayvan türlerini, canlı canlı yakından görebilme imkanı buldukları hayvan parkını yılda ortalama 500 bin kişi ziyaret ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yapılacak revizyon çalışması sonrasında ziyaretçi sayısının ilk etapta 1 milyona çıkartılarak, hem sosyal hayatın daha da canlanmasını hem de yurt içi ve yurt dışından gelecek ziyaretçilerle ekonomik girdi sağlamayı amaçlıyor. Sürüngenlerden kuş türlerine, aslandan balık çeşitlerine kadar hayvan parkında onlarca çeşit hayvan bulunuyor. Doğal ortamlarına en yakın şekilde hazırlanan bölümlerde muhafaza edilen hayvanlar, küçüklerin olduğu kadar, büyüklerin de ilgisini çekiyor. Yapılan araştırmada ise hayvan parkında en çok görülmek istenen hayvanların başında fil, zürafa ve su aygırı gibi büyük cüsseli hayvanlar geliyor.



Revizyon çalışmaları kapsamında çeşit olarak hayvan sayısının arttırılması da hedefleniyor. Çalışmalara en kısa sürede başlanılması planlanıyor. - MERSİN