Tarsus'taki hemzemin geçitlerde bakım çalışması - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kent merkezinde bulunan hemzemin geçitlere bakım çalışması yapıldı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yoğun şekilde kullanılan hemzemin geçitlerde deforme olan levhaları değiştirip, yol çizgilerini ise belirgin olacak şekilde sarı boya ile yeniden çizdi.



Demiryolu hemzemin geçitlerde alınacak tedbirler yönetmeliği uyarınca yapılan çalışmalarda Tarsus kent merkezinde yer alan ve hergün binlerce aracın geçiş yaptığı Yeni Hal, Mithatpaşa, Anıt ve 100. Yıl hemzemin geçitlerinde düzenleme faaliyeti yapıldı.



Büyükşehir ekipleri, deforme olmuş levha, yön levhası ve ışıklı levhaları yeniledi.



Kurallara uygun ve sürücülerin rahatlıkla görebilecekleri şekilde sarı boya ile yol çizgilerinin de çizildiği çalışmalarda, yine kurallara uygun şekilde sabit dubalarda yerleştirildi.



Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus'taki çalışmaların yanı sıra Akdeniz ilçe sınırlarında bulunan ve yine yoğun şekilde kullanılan Yeni Taşkent hemzemin geçidinde de bakım faaliyetini yerine getirdi. - MERSİN