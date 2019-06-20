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Tarsus'taki kazada yaralanan 2 genç hayatını kaybetti

40 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iki genç hayatını kaybetti.

Tarsus'taki kazada yaralanan 2 genç hayatını kaybetti, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi otogar kavşağında yaşanan kazada, K.A. idaresindeki 44 BF 490 plakalı otomobil ile Adana yönünden Tarsus istikametine dönmek isteyen Hasan Yaramış (36) yönetimindeki 34 KH 7688 plakalı otomobil çarpışmış, K.A. idaresindeki araç yanmaya başlarken, diğer araçta bulunan sürücü Hasan Yaramış ile araçta bulunan Yılmaz Gündeş (30) çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı.

Yanan araç söndürülürken sürücü K.A. hafif şekilde yaralanırken, diğer araçta bulunan ve ağır yaralanan Hasan Yaramış ile Yılmaz Gündeş, hastanede tedavi altına alındılar.

Ağır yaralı olan Hasan Yaramış ve Yılmaz Gündeş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:27 Kaynak: İHA
Mersin, Tarsus, 3. Sayfa
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