Son Dakika Haberleri: Tarsus'taki Köpek Bakım ve Islah Evi onarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Tarsus'taki Köpek Bakım ve Islah Evi onarıldı

48 dakika önce

Tarsus ilçesindeki Köpek Bakım ve Islah Evi'nde yenileme ve onarım çalışması yapıldı.

Tarsus'taki Köpek Bakım ve Islah Evi onarıldı, System.String[]
Tarsus ilçesindeki Köpek Bakım ve Islah Evi'nde yenileme ve onarım çalışması yapıldı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki Köpek Bakım ve Islah Evi'nde temizlik, tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bakım ve ıslah evini daha iyi noktalara getirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını yükseltecek çalışmalar yaptıklarını aktaran Bozdoğan, "Hayvan dostu bir belediye olma yolunda çalışmalar yürütüyoruz. Barınağın, görünümünün, temizliğinin ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi konusunda, ekiplerimiz çalışmalar yaptılar. Barınağın eski hali ile şimdiki hali arasında gözle görülür değişimler yaşandı." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:59 Kaynak: AA
Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Tarsus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi Binali Yıldırım'ın Tuzla'da oy kullandığı sandıktan Ekrem İmamoğlu çıktı Yasak aşk bebeğini gizlice doğurup çöp konteynerine attı! Cani anne-baba tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 11:47:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'taki Köpek Bakım ve Islah Evi onarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]