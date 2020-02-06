Tarsus'taki otobüs durakları bakımdan geçiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'taki otobüs durakları bakımdan geçiriliyor - Son Dakika

Tarsus'taki otobüs durakları bakımdan geçiriliyor

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde cadde ve bulvarlar üzerinde bulunan otobüs durakları bakımdan geçiriliyor.

Tarsus'taki otobüs durakları bakımdan geçiriliyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde cadde ve bulvarlar üzerinde bulunan otobüs durakları bakımdan geçiriliyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü bünyesindeki Park-Bahçeler Birimi ekipleri, kent estetiğini sağlamak ve her gün yüzlerce vatandaşın otobüslere veya diğer toplu taşıma araçlarına inip-binerken kullandıkları durakların temiz hale getirilmesi kapsamında, önce izinsiz olarak yapıştırılan afişleri tek tek söküyor. Zemin temizlenmesinin ardından da duraklar boyanıyor.


Tarsus kent merkezinde birçok cadde ve bulvar üzerinde bulunan onlarca durak temizlenip, boyanarak tertemiz hale getirilirken, çalışmalar devamın ettiği belirtildi.


Bundan sonraki süreçte izinsiz asılan afişlerle ilgili olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Tarsus Denetim ekipleri tarafından 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42-1 maddesi gereğince cezai işlem uygulanacak. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
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