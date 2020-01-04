Tarsus'taki son bir haftalık asayiş çalışmalarında aranan 96 kişi yakalandı - Son Dakika

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada yapılan uygulamalarda, hakkında yakalama kararı bulunan 96 kişi gözaltına alındı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, son biri haftada yapılan çalışmalarda, 15 bin 373 kişi sorgulandı.

Sorguda, yakalama kararı bulunan 96 kişi gözaltına alınırken, yoklama kaçağı olan 99 kişi ile bakaya olan bir kişi, askerlik şubesine teslim edildi.

Uygulamalarda, bir tabanca, 3 fişek, 45 kaçak telefon, 3,10 gram esrar, 24 uyuşturucu hap ve bin 519 litre kaçak alkol ele geçirildi, kontrol edilen 1734 araçtan 62'si trafikten men edildi.