Son Dakika Haberleri: Tarsus'taki Tarım Arazileri Sular Altında

Tarsus'taki Tarım Arazileri Sular Altında

46 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Tarsus'taki Tarım Arazileri Sular Altında, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Bir süredir devam eden sağanak, Tarsus ilçesinde geniş çapta tarım arazisine zarar verdi. Seyhan ve Berdan Irmaklarının geçtiği Alifakı, Mantaş, Akarsu, Halitağa, Zübeyir, Egemen, Yaramış, Çöplü ve Bahşiş mahallelerinde binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Seralar, bahçeler ve tarlalar göle dönerken asfalt yolların da kapandığı görüldü. Ekili tarım ürünleri kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki çiftçiler ve tüccarlar özellikle kabak, marul, karpuz ve patlıcan ürünlerinde zararlarının büyük olduğunu, mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:16 Kaynak: DHA

Mersin, Tarsus, Güncel
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