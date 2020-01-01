Tarsus'taki taşkına Mersin Büyükşehirden müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'taki taşkına Mersin Büyükşehirden müdahale - Son Dakika

Tarsus'taki taşkına Mersin Büyükşehirden müdahale

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde, son günlerdeki aşırı yağışlar nedeniyle Berdan Irmağı ve ırmağı besleyen yan kanalların taşması sonucunda sular altında kalan yerleşim yerlerine, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Tarsus'taki taşkına Mersin Büyükşehirden müdahale, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde, son günlerdeki aşırı yağışlar nedeniyle Berdan Irmağı ve ırmağı besleyen yan kanalların taşması sonucunda sular altında kalan yerleşim yerlerine, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekipler, taşkın suları yaklaşık 10 saatte tahliye etti.


Aşırı yağış nedeniyle taşkınların yaşandığı Tarsus'ta, Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada müdahalede bulunarak vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağladı.


Tarım arazilerine zarar verdi


Son günlerde yağan aşırı yağışlar, Berdan Irmağı başta olmak üzere, bağlı kanalların taşıdığı su miktarının artması taşkınlara neden oldu. Taşkınlar, Tarsus merkez Şahin Mahallesinin yanı sıra merkeze bağlı olan ve ovada bulunan Mantaş, Aliefendioğlu, Yeşiltepe, Yeniçay, Aliağa, Kulak, Özel Bahşiş, Arıklı ve diğer çevre mahallelerde ekili tarım arazilerine zarar verdi.


Çağbaşı Mahallesinde yerleşim yerlerini etkileyen taşkın sularına Büyükşehir ekipleri, iş makineleri ve itfaiye ekipleri ile müdahale etti. Yine bölgede Köle Musalı Kuşaklama Hattı olarak adlandırılan kanalın Mantaş ile Yeniçay Mahallelerini bağlayan köprü bölümünde oluşan sel suları, akşam saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine bölgeye ekskavatör başta olmak üzere, diğer iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren özverili çalışmalarıyla sorun ortadan kaldırıldı.


Aynı sorunun yaşanmaması için çalışma yapılacak


Taşkın yaşanan alanda incelemelerde bulunan ve muhtarlarla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Mantaş-Yeniçay Mahallelerini bağlayan köprü üzerinde en kısa zamanda çalışma yapılacağının ve seddelerin yükseltileceğinin sözünü verdi. Boltaç, "Başkanımız Vahap Seçer, sizlere geçmiş olsun dileklerini iletti ve burada vatandaşlarımızın ve ekim yapan çiftçilerimizin zarar görmemesi için ne gerekiyorsa yapılmasını istedi. Geceden bu yana ekiplerimiz ve vatandaşlarımız burada el birliği yaparak olası bir felaketin önüne geçildi. Bundan sonra muhtarlarımızın istekleri doğrultusunda havaların düzelmesiyle birlikte burada gerekli olan çalışmalar yapılacak. Kanalın ilerleyen bölümünde yapılan ıslah çalışması nedeniyle burada kot düşüklüğü yaşanmış. İlgili arkadaşlarımız gelerek bölgede çalışma yapacaklar ve en kısa sürede sorun ortadan kaldırılacak. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme de Başkan Seçer ve ekibine teşekkür etti. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:48 Kaynak: İHA
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