Tarsus'taki uyuşturucu operasyonunda 10 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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Tarsus'taki uyuşturucu operasyonunda 10 gram esrar ele geçirildi
7 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerinde 10 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerinde 10 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu, imha edildi.
Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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