Tarsus'tan İstanbul'a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum - Son Dakika

Tarsus'tan İstanbul'a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum

08.01.2021 17:11
Tarsus'tan İstanbul'a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum, System.String[]

Tarsus Belediyesinin 'Tohum Gen Bankasına' kazandırdığı Tarsus nohudu, Kunduru buğdayı ve kara küncü tohumlarından 1 milyon adedi İstanbul Ataşehir'deki Kadriye Faik Koparan İlkokulu öğrencilerinin TÜBİTAK projesinde kullanılmak üzere proje koordinasyon merkezine gönderilecek.

Tarsus Belediyesinin 'Tohum Gen Bankasına' kazandırdığı Tarsus nohudu, Kunduru buğdayı ve kara küncü tohumlarından 1 milyon adedi İstanbul Ataşehir'deki Kadriye Faik Koparan İlkokulu öğrencilerinin TÜBİTAK projesinde kullanılmak üzere proje koordinasyon merkezine gönderilecek.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ata Tohumu Projesi ülke genelinde ilgi görmeye devam ediyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın girişimleriyle oluşturulan Gen Bankasında korunan tohumların sayısı 250 milyon adede ulaştı. Evladiyelik tohumlar, ekim dikim dönemleri öncesinde yöre köylülerine ve talep edilmesi durumunda kamu kurumlarına ulaştırılıyor.

Gen Bankasında bulunan Tarsus'a özgü tohumlar, bu kez de İstanbul'da Kadriye Faik Koparan İlkokulunca hazırlanan TÜBİTAK projesi kapsamında, öğrencilerin minik elleri aracılığıyla toprakla buluşacak. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yürütülen proje kapsamında okul öncesi öğrencilerine çevre ve doğa bilinci aşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında kullanılacak özgün tohumları Tarsus Belediyesi gönderecek.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, İstanbul Ataşehir'de eğitim ve öğretimini sürdüren Kadriye Faik Koparan İlkokulu öğrencilerinin destek taleplerini olumlu karşıladıklarını belirtti. Bozdoğan, "Yerli tohumların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla başlattığımız Miras Projesi kapsamında evladiyelik ata tohumlarını kentimizde kırsal mahallelerde halkımıza dağıtmayı sürdürüyoruz. Bölgemizde üretilen her ürün organik hale gelip aslına dönene kadar bu çalışmayı sürdüreceğiz. Zehirsiz mutfaklar oluşturmak ve halkımızın organik ürünler tüketerek daha sağlıklı beslenmesini sağlamak adına belediyemize kazandırdığımız Gen Bankasında bulunan ata tohumlarına yönelik ilgi artışı bizleri mutlu ederek gelecek için umutlandırıyor. İstanbul Ataşehir'deki Kadriye Faik Koparan İlkokulu öğrencilerinin TÜBİTAK projelerinde kullanmak üzere belediyemizden istedikleri destek kapsamında 1 milyon adet ata tohumunu kendilerine en kısa zamanda ulaştıracağız. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında ve proje kapsamında yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN

Tarsus'tan İstanbul'a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum
Tarsus'tan İstanbul'a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum
Tarsus'tan İstanbul'a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum
Tarsus'tan İstanbul'a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum
Tarsus'tan İstanbul'a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum
Tarsus'tan İstanbul'a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum

Ataşehir, İstanbul, Tarsus, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus'tan İstanbul'a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli hava savunma sistemi Hisar-A seri üretime hazır Bergüzar Korel çocukluğunu anlattı: Babam gelinlik yapıyordu annem ile birlikte Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Oyuncumun önceliği Arsenal'de kalmak Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi Sultanbeyli'deki kadın cinayetinden çok tuhaf detaylar! Öldürdüğü 3. eşiymiş, üçünün de adı aynı Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor
Süper Lig'in eski yıldızı Royston Drenthe, aldığı kilolarla dikkat çekti Süper Lig'in eski yıldızı Royston Drenthe, aldığı kilolarla dikkat çekti         
17:14
Altının kilogramı 446 bin 111 liraya geriledi Altının kilogramı 446 bin 111 liraya geriledi         
16:48
Şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur'a Işın Karaca'dan sert tepki: Bir sen eksiktin! Şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur'a Işın Karaca'dan sert tepki: Bir sen eksiktin!         
16:42
Başkan seçim zamanı söz vermişti! Eyyübiye Belediyesi'nin gelir gider tablosu açıklandı Başkan seçim zamanı söz vermişti! Eyyübiye Belediyesi'nin gelir gider tablosu açıklandı         
15:56
AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor         
15:40
Yıllar sonra renkleri ilk kez gören ABD'li gencin sevinci sosyal medyada viral oldu Yıllar sonra renkleri ilk kez gören ABD'li gencin sevinci sosyal medyada viral oldu         
15:21
İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi         
15:20
Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntü! İki köpeğe elindeki sopayla defalarca vurdu Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntü! İki köpeğe elindeki sopayla defalarca vurdu         
14:40
Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır         
14:06
Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor         
13:47
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine "tahta kalp" gönderdiler         
12:21
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 17:21:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'tan İstanbul'a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei