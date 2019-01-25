Son Dakika Haberleri: Tarsus Ticaret Borsası 2 Yılını Değerlendirdi

Tarsus Ticaret Borsası 2 Yılını Değerlendirdi

1 saat önce

Tarsus Ticaret Borsası, 2017-2020 Stratejik Planına ait son 2 yıllık performans sonuçlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Tarsus Ticaret Borsası 2 Yılını Değerlendirdi, System.String[]
Tarsus Ticaret Borsası, 2017-2020 Stratejik Planına ait son 2 yıllık performans sonuçlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya önderliğindeki Akreditasyon İzleme Komitesi ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı'nda 2019 yılına ait kalite hedefleri, faaliyet takvimi, iş planları ve stratejik plan bütçe ilişkileri görüşüldü.


Borsanın 3. dönem 4 yıllık 2017-2020 Stratejik Planına ait son 2 yıllık performans sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, sektörlerin iş hayatında zorlandığı konulara ağırlık vereceklerini belirterek, "Özellikle tarım sektöründe yaşanılan sorunları çözmeye yönelik önerilerimizi, lobi faaliyetlerimizi öncelikli faaliyetlerimiz arasına almayı, yine sosyal faaliyetlerde etkin ve etkili olmayı hedefledik. Dinamik, sürekli ve sürdürülebilir istikrarımız ile her şeyden önce, Tarsus'a, dolayısıyla ülkemiz ekonomisine kazandıracağımız tüm yatırımlarımızla Avrupa ve Dünya standartlarında beş yıldızlı hizmet veren kurum olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:36 Kaynak: AA

Murat Kaya, Tarsus, Ekonomi
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