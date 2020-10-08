Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya arabuluculuk merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Arabuluculuk Merkezini ziyaret etti.

Başkan Murat Kaya, merkezin önemli görevler yürüteceğini kaydetti.

Modern ve fiziksel özellikleriyle tarafların çok rahat bir mekanda buluşacağını ifade eden Kaya, merkezle tarafların hukuksal anlaşmazlıklarına da daha hızlı çözüm üretileceğini belirtti.

Arabulucu Tülay Sevgi Can da merkezin faaliyetleriyle ilgili Kaya'ya bilgiler verdi.