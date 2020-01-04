Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya: "Gelecek için daha da umutlanıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya: 'Gelecek için daha da umutlanıyoruz' - Son Dakika

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya: "Gelecek için daha da umutlanıyoruz"

6 saat önce

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, iş dünyası olarak ülke geleceğine umutla baktıklarını belirtti.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya:

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, iş dünyası olarak ülke geleceğine umutla baktıklarını belirtti.

Kaya, 2020'de yaptıkları ilk toplantıdaki konuşmasında, resmi verilerin, ekonomide toparlanma olduğunu gösterdiğini aktardı.

Ekonomik büyüme için üretimin önemli olduğunu vurgulayan Kaya, "Böyle bir ortamda, daha güçlü bir Türkiye için çok çalışmak zorundayız. Türkiye ancak böyle büyük ve güçlü bir ülke olabilir. Bu güçlü iradeyi ülke yönetiminde görüyoruz ve gelecek için daha da umutlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Murat Kaya, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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