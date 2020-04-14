Tarsus Ticaret Borsası gıda yardımı yapacak - Son Dakika

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda kolisi desteği vereceklerini belirtti.

Kaya, yazılı açıklamasında, her yıl ramazan ayında yaptıkları yardımları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle erkene aldıklarını belirtti.

Yardımların, Vefa Sosyal Destek Grubu iş birliğiyle ailelere ulaştırılacağını kaydeden Kaya, "Bu zor günleri atlatmamız için birlik ve beraberlik şart. İnanıyorum ki Tarsus ve ülkemiz, bu süreçten daha sağlıklı bir şekilde çıkacaktır." ifadesini kullandı.