Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri sandık başına gitti - Son Dakika
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Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri sandık başına gitti

03.10.2022 20:38
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri sandık başına gitti

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) meclis üyelerinin belirleneceği seçim yapıldı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) meclis üyelerinin belirleneceği seçim yapıldı.

Tarsus TSO'da İlçe Seçim Kurulu nezaretinde gerçekleştirilen seçimlerde 16 grupta, 41 meclis üyesi seçildi.

Tarsus TSO Başkanı Ruhi Koçak, seçim sonuçlarının Tarsus'a hayırlı olmasını diledi.

Çalışmalara aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten Koçak, "Bu seçim kentimizin ekonomisi bakımından son derece önemli. Bundan sonra mevcut projelerimizin hayata geçirilmesinin yanı sıra yeni projelerimizle de Tarsus'un ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri sandık başına gitti - Son Dakika

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