Çalışmalara aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten Koçak, "Bu seçim kentimizin ekonomisi bakımından son derece önemli. Bundan sonra mevcut projelerimizin hayata geçirilmesinin yanı sıra yeni projelerimizle de Tarsus'un ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri sandık başına gitti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.