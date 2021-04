Tarsus topraklarında 'beyaz altın' parlayacak

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, 'Ata Mirası Projesi' kapsamında yerli tohum çalışmalarına, "beyaz altın" olarak bilinen pamuğu da ekledi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Mahmutağa köyünde 6 dönümlük araziye C 92, May 455 ve Ceykot 340 adıyla anılan yerli ve milli pamuk tohumu çeşitleri ekildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da yerli tohum seferberliğine ve beyaz altın olarak bilinen Tarsus pamuğuna dikkat çekmek için traktör kullandı, toprağı sürdü. Şimdiye kadar bir yandan üreticiye yerli tohum dağıttıklarını, bir yandan da belediye olarak ekim yaptıklarını ifade eden Bozdoğan, yerli tohumla buluşturdukları alanların 200 dönüme ulaştığını söyledi. Bozdoğan, "Bizim değer verdiğimiz şey yerli tohum, ata tohumu. Ata tohumuyla ilgili baştan beri, her safhada özel önem gösterdik. Çiftçimizin hep yanında olduğumuzu göstermek için aslında bunları yapıyoruz çünkü çiftçilerimizin durumu gerçekten iyi değil. Onların alacağı bir üründe en azından katkı verme veya sonucunun iyi olması için belediyenin elinden ne geliyorsa göstermesi gerekiyor. Biz de o konuda destek olacağız" dedi.

Tarsus Belediyesi'nin toprakla buluşturduğu tohumları ıslah eden yüksek ziraat mühendisi Ayten Dolançay da ekim çalışmalarına katıldı. - MERSİN