Tarsus TSO Başkanı Ruhi Koçak: "2021 yılından beklentimiz yüksek" - Son Dakika

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak, zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 2021'den beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini de yürüten Başkan Koçak, yaptığı açıklamada, 2020 yılında her alanda olduğu gibi ekonomi dünyasında da dengeleri bozan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulmasını umut ettiklerini belirtti.

Sürecin kendilerine daha kontrollü, dengeli ve planlı hareket etmek zorunda olduklarını gösterdiğini aktaran Koçak, "Zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 yılı tüm dünyayı zorladı. Başka ekonomi olmak üzere birçok alanda derin izler bıraktı. 2021 yılından beklentimiz yüksek. Üyelerimiz ve tüm iş dünyasına yeni yılın şans, bereket ve bolluk getirmesini temenni ederiz. Bu yılın bir an evvel yanında getirdiği olumsuzluklarla beraber bitmesini ve 2021 yılının güzel başlamasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Olumsuz süreçte Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde geldikleri noktanın moral kaynağı olduğunu dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"Gerçekten önemli mesafe kat ettik. Pandemiye rağmen yatırımcı bize inandı, biz de yatırımcıya güven verdik. Taleplerle büyüdük. Tarsus ve yöremizin ekonomi kaderini değiştirecek, makus talihini yenecek çok ama çok önemli bir proje. Aslında proje olmaktan da çıktı faaliyete geçti diyebiliriz. İlk ruhsatımızı verdik. Fabrikasını kurmak isteyen hiç beklemesin, vakit kaybetmesin, biz altyapıyı yaparken fabrika inşaatları da beraberinde yürüyecek. Gerekli hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde ekonomi anlamında kentimizde güzel şeyler olacak. Herhangi bir aksilik olmazsa 2021 yılında fabrikaların bir bir yükseldiğini ve bacaların tüttüğünü görebileceğiz."

Koçak, yeni yılın tüm dünyaya başta sağlık olmak üzere huzur, barış, birlik, beraberlik, bereket ve bolluk getirmesini diledi.